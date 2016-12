Suurlähettilään ampujan puhelin venäläisten käsiin – yrittävät temppua, joka ei amerikkalaisilta onnistunut

Tietoturva

Venäläiset tutkijat yrittävät murtaa Apple iPhone 4S -puhelimen, joka kuului Venäjän Turkin-suurlähettilään Andrei Karlovin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Andrei%20Karlovin ampuneelle turkkilaispoliisille.Asiasta kirjoittaa muun muassa Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/russian-investigators-to-attempt-to-crack-iphone-belonging-to-ambassadors-killer/ , joka lainaa turkinkielistä Haberturk-lehteä ja englanninkielistä Hurriyet-lehteä. Applelta ei ilmeisesti ole pyydetty apua toisin kuin Yhdysvalloissa, missä FBI yritti ensin saada Applea avaamaan toisen terroristin iPhonen ennen kuin keinot löytyivät muualta.Bleeping Computerin mukaan tappajan puhelin on suojattu neljällä salasanalla. On epäselvää, pitääkö tämä paikkansa, vai onko kyseessä väärinkäsitys. Muualla on todettu, että puhelin on suojattu neljän numeron salasanalla.Turkkilaistutkijoiden väitetään olevan luottavaisia, että puhelin pystytään murtamaan, vaikka heillä ei ilmeisesti ole asiaan vaadittavaa osaamista taikka työkaluja. Siksi Venäjältä on pyydetty asiantuntija-apua.Mikäli puhelin osoittautuu visaiseksi avattavaksi, lienee mahdollisuuksien rajoissa turvautua ulkopuoliseen tahoon murtokeinon löytämiseksi. FBI tiettävästi menetteli näin ja maksoi arviolta 1,3 miljoonaa dollaria http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001164149.html israelilaiselle yritykselle puhelimen murtamiseksi.