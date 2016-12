Varo huijausta halvasta pelikonsolista – konnilta hyvin erikoinen ”brändiryöstö”

Tietoturva

Suomalainen pc-kauppa Jimm's PC-Store varoittaa ihmisiä verkkohuijauksesta, jota levitetään sähköpostitse sen nimissä. Jimm's julkaisi varoituksen Facebookissa. https://www.facebook.com/jimmspcstore/photos/a.192645776485.136799.166756316485/10153897260921486/?type=3 Hyvällä suomella kirjoitetussa huijauksessa väitetään, että Nintendon vasta ensi vuonna julkaistavaa Switch-pelikonsolia saa nyt rajoitetun määrän vain yhdellä eurolla. Nintendo ei ole vielä ilmoittanut konsolin hintaa, mutta huijausviestissä normaaliksi hinnaksi väitetään huimaa 1100 euroa, mikä lienee hyvin kaukana totuudesta.60 konsolia luvataan lähettää joululahjoina, kunhan ostajat maksavat euron varausmaksun ja sitoutuvat antamaan "palautetta pelikokemuksesta".– Viesti ei ole meidän lähettämämme, ja siinä olevat linkit ohjaavat ulkopuoliselle sivustolle, joka pyytää luottokorttitietoja! Jimm's EI KOSKAAN pyydä korttitietoja, salasanoja tai henkilötunnuksia sähköpostitse, kauppa painottaa.Jos kuitenkin erehtyi antamaan tietonsa huijareille, on syytä olla yhteydessä omaan pankkiin.Huijaus on sikäli poikkeuksellinen, että niitä nähdään yleensä Gigantin tai Stockmannin kaltaisten suurten brändien nimissä. Jimm’s PC-Store on sen sijaan pelaajien ja tehokäyttäjien suosiossa oleva tiukasti erikoistunut pc-erikoisliike. Facebook-kommenteissa liikkeen vinoillaankin nousseen nyt nimekkäiden kauppaketjujen joukkoon.