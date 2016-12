Tietoturvagurun 4 vinkkiä: Näin suojaat itsesi verkossa

Tietoturva

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Mikko%20Hypp%C3%B6nen antaa muutaman vinkin kaikille, jotka haluavat pitää itsensä paremmin turvassa verkossa.– Käytä salasanojen hallintaohjelmaa. Tämä ratkaisee kasan ongelmia sinulta, kun saat automaattisesti ainutkertaisen ja vahvan salasanan jokaiselle verkkosivustolle, Hyppönen aloitti osana laajaa Quora-palvelun kysy ja vastaa -tuokiota https://www.quora.com/session/Mikko-Hypponen/1 Hyppönen suosii hallintaohjelmia, jotka eivät säilö salasanoja pilveen eli muualle internetiin, vaan paikallisesti käyttäjän laitteelle.Toisena ohjeena Hyppönen suosittelee kirjautumista tunnettuun ja luotettavaan Have I been pwned -verkkopalveluun, joka pitää kirjaa käyttäjätietojen varastamisesta eri verkkopalveluista. Ilmainen palvelu on nopea tapa saada sähköpostitse tieto heti, jos omat tiedot ovat joutuneet vääriin käsiin taas uuden tietomurron seurauksena.Hyppösen mielestä myös laadukkaan vpn-palvelun käyttäminen on suotavaa, kun käyttää usein huonosti suojattuja wifi-verkkoja. Termi vpn tulee sanoista virtual private network ja sillä on kaksi päätoiminnallisuutta. Se salaa tietoliikenteen ja myös peittää käyttäjänsä todellisen sijainnin.Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä vinkkinä johtaja neuvoo ottamaan varmuuskopiot omista tiedoista. Ja sen jälkeen ottamaan varmuuskopion varmuuskopioista.– Varmuuskopioi kannettavasi, varmuuskopioi puhelimesi, varmuuskopioi tablettisi. Ja varmuuskopioi ne niin, että saat tietosi takaisin, vaikka talosi palaisi maan tasalle. Koska joskus talo todella palaa maan tasalle ja joskus sinuun isketään tiedot salaavalla lunnastroijalaisella.