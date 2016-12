Karu kuva: Tältä näyttää kun haittaohjelma iskee älytelevisioon

Tietoturva

Family member's tv is bricked by Android malware. #lghttps://twitter.com/hashtag/lg?src=hash wont disclose factory reset. Avoid these "smart tvs" like the plague. pic.twitter.com/kNz9T1kA0phttps://t.co/kNz9T1kA0p — Darren Cauthon (@darrencauthon) December 25, 2016 https://twitter.com/darrencauthon/status/813096722989809665

@darrencauthonhttps://twitter.com/darrencauthon was it really the TV, StreamingStick or BrowserLocker? After mine got locked Sony now has a bootable USBstick that resets TV pic.twitter.com/X4JPqckgEdhttps://t.co/X4JPqckgEd — candid wueest (@mylaocoon) December 27, 2016 https://twitter.com/mylaocoon/status/813620125005922308