Suomalaisessa Disobeyssa kisataan hakkeroinnissa ja harhauttamisessa – ”Pyrimme toimimaan harmaalla alueella”

Tietoturva

Suomalainen Disobey-hakkeritapahtuma järjestetään toisen kerran tammikuun puolessa välissä, 13. ja 14. päivänä.Alkuvuonna 2016 ensimmäistä kertaa järjestetyn tapahtuman esikuva on amerikkalainen laillisuuden rajamailla liikkuva Def Con -hakkeritapahtuma.Disobeyn pääjärjestäjä Benjamin Särkän http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Benjamin%20S%C3%A4rk%C3%A4n mukaan nimenomaiselle hakkeritapahtumalle on kysyntää Suomessa. Viime vuosi myytiin loppuun, ja tänä vuonna Helsingissä Kattilahallissa järjestettävä tapahtuma on edellisvuotta suurempi.Tapahtumassa järjestetään muun muassa hakkeroinnin suomenmestaruuskisat sekä social engineering -kilpailu, jossa isketään kuvitteellista Obey Corporationia vastaan. Social engineeringillä tarkoitetaan ihmisten harhauttamista siten, että heidän kauttaan pääsee käsiksi salattuihin tietoihin. Tiedot kerätään kilpailuissa ensisijaisesti murtautumalla kilpailua varten luotuihin järjestelmiin ja manipulaatiolla.Tapahtuman teema on ”kaikki on rikki ja mikään ei ole turvallista”.– Se kuvaa tilannetta, jossa ollaan. Haluamme puhua kuten asiat ovat, eikä niiden esitetä olevan. Esimerkiksi ihmisen pitää olla teknisesti todella valistunut, jotta hän voi käyttää internetiä turvallisesti. Asian pitäisi olla juuri päinvastoin, eli netin turvattoman käytön pitäisi edellyttää erityistaitoja, Särkkä selittää.Särkän mukaan tapahtumassa myös opetetaan hakkerointitaitoja niistä kiinnostuneille, eli kokemus tai asiantuntemus eivät ole osallistumisen edellytyksiä.Tapahtuman nimi, Disobey, tarkoittaa tottelemattomuutta. Kehotetaanko tapahtumassa laittomuuksiin?– Nimi tulee siitä, että pyrimme toimimaan harmaalla alueella, mutta kuitenkin laillisesti ja moraalisesti oikein.Särkän mukaan tapahtuman tarkoitus on toimia areenana, jossa esitellään hakkerointiin liittyviä asioita lain puitteissa ja ihmiset pääsevät kokeilemaan taitojaan – ja toivottavasti valitsemaan hyvien puolella olevan hakkerointiuran.– Se on kansalaistottelemattomuutta, joka johtaa meidän kaikkien turvallisuuden parantamiseen, Särkkä sanoo.