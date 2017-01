Donald Trump jyrähti jälleen tietokoneista – osuiko hän oikeaan?

Tietoturva

Tässä kuussa Valkoiseen taloon asettuva Donald Trump http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump otti jo toisen kerran kantaa tietokoneisiin viikon sisään. Hän puhui lehdistölle uuden vuoden juhlassaan Mar-a-Lago -klubilla Floridassa, muun muassa The Verge http://www.theverge.com/2017/1/2/14143852/donald-trump-courier-safer-than-computer kertoo.– Kerronpa teille: Yksikään tietokone ei ole turvallinen, Trump sanoi alun perin AP:n mukaan.– Jos on jotain todella tärkeää, se tulee kirjoittaa ja antaa lähetin toimitettavaksi, Trump jatkoi.Lausunto on jatkoa viime viikolle, jolloin Donald Trump arvioi tietokoneiden tehneen elämästä vaikeampaa.– Tietokoneiden aikakausi on saanut aikaan sen, ettei kukaan oikein tunnu tietävän, mitä tapahtuu. Meillä on nopeutta ja muita asioita, mutten ole varma, onko meillä riittävää turvallisuutta, Trump kommentoi tuolloin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005026151.html Siltikin Trumpin uusin lausahdus on sinällään yllättävän paikkansa pitävä, kun ottaa huomioon hänen aiemmat murjaisunsa teknologiasta. Vuoden 2015 lopulla hän esimerkiksi esitti internetin paikoittaista sulkemista terrorismin estämiseksi. Jos unohdetaan teknologiset ja sanavapauskysymykset, pelkästään lakipykälät aiheuttaisivat huomattavia ongelmia tällaisille aikomuksille, talouslehti Forbes arvioi aikoinaan http://www.forbes.com/sites/lisabrownlee/2015/12/14/trump-cant-possibly-know-how-to-legally-shut-down-the-internet-bill-gates-cant-help/#1c0d99111edd Ajatus siitä, että yksikään tietokone ei ole sataprosenttisen turvallinen heijastelee esimerkiksi tietoturvayhtiö F-Securen havaintoja, joiden mukaan tietoturvan heikko lenkki on viime kädessä ihminen. Yhtiö on onnistunut kaikissa testeissään http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005018010.html , joissa on yritetty päästä sisälle testihenkilön järjestelmään.Koska heikko lenkki on ihminen, voidaan kysyä, miten turvallinen ainakaan salaamaton viesti on tavallisen lähetin käsissä – mikäli edes lähetillä on puhtaita jauhoja pussissaan.