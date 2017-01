Haittaohjelma lukitsi älytelevision: Apu löytyi salatulla näppäinyhdistelmällä

Tietoturva

Family member's tv is bricked by Android malware. #lghttps://twitter.com/hashtag/lg?src=hash wont disclose factory reset. Avoid these "smart tvs" like the plague. pic.twitter.com/kNz9T1kA0phttps://t.co/kNz9T1kA0p — Darren Cauthon (@darrencauthon) December 25, 2016 https://twitter.com/darrencauthon/status/813096722989809665

Näin LG:n 50GA6400 Android-televisio resetoidaan

Sammuta televisio Paina television takaa Asetukset-näppäintä Paina kanavan valitsimesta nuolta alaspäin Nosta sormesi Asetukset-näppäimeltä Lopuksi vapauta myös kanavavalitsimen nuolinäppäin. Tämän jälkeen näytölle ilmestyy valikko, josta kaukosäätimen nuolinäppäimillä valitaan kohta ”wipe data/factory reset” Televisio on vielä sammutettava. Cauthonin tapauksessa se onnistuu vain vetämällä virtajohto seinästä.