”Koko internet menee kiinni 24 tunniksi”

Tietoturva

Internetin rakenteisiin kohdistuu vuonna 2017 massiivinen isku, joka lamauttaa maailmanlaajuisen verkon toiminnan vuorokaudeksi, ennustaa amerikkalaisen turvallisuusyhtiö LogRhythmin tietoturvajohtaja James Carder http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=James%20Carder . Asiasta kirjoittaa Business Insider http://www.businessinsider.com/the-internet-will-shut-down-for-24-hours-next-year-2016-12?r=US&IR=T&IR=T (BI).– Jossain vaiheessa vuonna 2017 näemme ison iskun jossain. Jos internet menee nurin, rahamarkkinat sekoavat, Carder ennustaa BI:n mukaan.Carderin näkemys perustuu viime vuonna nähtyihin suuriin palvelunestohyökkäyksiin, jotka onnistuivat ottamaan esimerkiksi Twitterin ja Spotifyn kaltaiset jättipalvelut pois pelistä vähäksi aikaa.– Jos näin massiiviset palvelut ja suurimman osan USA:n verkosta voi sulkea useammaksi tunniksi, 24 tunnin katkos on helppo toteuttaa, Carder jatkaa.Iskut on toteutettu haittaohjelmilla kaapatuilla tietokoneilla ja muilla verkkolaitteilla, joiden yhteenliittymiä kutsutaan bottiverkoiksi.Ilmiötä on todistettu Suomessakin. Viestintäviraston mukaan 15 000 suomalaismodeemia kaapattiin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005010123.html osaksi palvelunestohyökkäyksissä käytettävää Mirai-verkkoa.Carder ei ole yksin ennustuksensa kanssa. Myös F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Mikko%20Hypp%C3%B6nen varoittaa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000004887840.html , että vuonna 2016 nähdyt verkkohyökkäykset ovat vasta alkua. Haittaohjelmien kaappaamia laitteita tuskin puhdistetaan, ja jatkossa niitä voidaan käyttää palvelunestohyökkäysten ohella myös reittinä yritys- ja kotiverkkoihin.