Apple liittoutui Nokian ex-kumppanin kanssa: Haastaa Microsoftin uudella vimpaimella?

Tietoturva

Apple ja saksalainen optiikkayritys Carl Zeiss kehittävät yhteistyössä virtuaalitodellisuuslaseja, väittää vr-alaa seuraava toimittaja ja yrittäjä Robert Scoble http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Robert%20Scoble . Hänen mukaansa yhtiöt aikovat julkistaa uuden tuotteen jo tämän vuoden aikana.Scoble kertoo Facebook-päivityksessään https://www.facebook.com/RobertScoble/posts/10154881786139655 kuulleensa Zeissin työntekijältä, että yhtiö on kehittämässä Applen kanssa laseja, joilla voi katsoa virtuaalitodellisuuden tai niin sanotun lisätyn todellisuuden sisältöjä.Suomalaisille Carl Zeiss tuli tunnetuksi Nokian puhelimista, joissa käytettiin pitkään Zeissin optiikkaa.Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan virtuaalisesti tuotettujen elementtien näyttämistä upotettuna todelliseen ympäristöön erikoislasien läpi katsottuna. Tähän mennessä tunnetuin lisätyn todellisuuden katselulaite on Microsoftin Hololens-lasit http://www.iltasanomat.fi/digitoday/testit/art-2000001935688.html Lisätylle todellisuudelle (mixed reality) on kaavailtu jo monenlaista hyötykäyttöä ennen kuin yhtäkään laitetta on varsinaisesti myyty käyttäjille.Lisätyn todellisuuden laseja voisi käyttää esimerkiksi näyttämään tietoa käyttäjän lähiympäristöstä, esimerkiksi opastamaan käyttäjän näkemässä maisemassa reitin tiettyyn kohteeseen. Lasit voisivat näyttää myös tietoja matka- tai käyttöoppaista tarpeen mukaan.Ongelmana on toistaiseksi ollut laitteiden koko ja silmiinpistävä ulkonäkö. VR-lasit vaativat usein omat akut ja paljon tekniikkaa, joten niitä käyttävä erottuisi varmasti katukuvassa.