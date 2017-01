Puhelinhakkerit hakkeroitiin: Likaiset salaisuudet paljastuivat

Tietoturva

Cellebrite-nimimen israelilaisyritys menetti hakkereille 900 gigatavua tietojaan, kertoo tietoja tutkinut Motherboard http://motherboard.vice.com/read/cellebrite-sold-phone-hacking-tech-to-repressive-regimes-data-suggests -lehti.Yritys on erikoistunut matkapuhelinten murtamiseen ja se myy tuotetta esimerkiksi tekstiviestien, puhelulokien ja selaushistorian kaivamiseksi tuhansista eri matkapuhelinmalleista suositut Android-mallit mukaan lukien.Hakkeroidut tiedot käsittävät esimerkiksi asiakastietoja ja runsaasti ilmeisesti Cellebriten laitteilta peräisin olevaa teknistä informaatiota kuten tietokantoja. Yhtiö on vahvistanut http://www.cellebrite.com/Mobile-Forensics/News-Events/Press-Releases/cellebrite-statement-on-information-security-breach kärsineensä tietomurron, mutta ei toistaiseksi koe, että asiakkaat olisivat varsinaisen uhan alla. Heitä kehotetaan kuitenkin vaihtamaan salasanansa.Muut paljastuneet tiedot viittaavat Cellebriten tehneen kauppaa ihmisoikeuksia loukkaavien valtioiden kanssa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi Turkki, Arabiemiirikunnat ja Venäjä, jotka kaikki olivat lähettäneet Cellebritelle asiakaskyselyjä.Kyselyt eivät sinänsä tarkoita, että Cellebriten tuotteita olisi käytetty näissä maissa ihmisoikeuksien loukkaamiseen. Käytölle on voinut olla myös jokin legitiimi syy.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun murtotyökaluja kaupallisesti myyvä yritys on hakkeroitu. Italialainen Hacking Team joutui vastaavan iskun kohteeksi vuonna 2015. Myös silloin heräsi kysymys http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001880336.html siitä, millaisille tahoille firmat oikein ratkaisujaan myyvät. Hacking Team puolustautui sanomalla, että siitä on levitetty valheita http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001880368.html