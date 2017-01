10 000 uutta viestiä: Suomalaisiin kohdistuva Apple-huijaus jatkuu

Tietoturva

Jo viime syksynä alkanut Apple-huijaus jatkuu, varoittaa Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus. Tviitissään https://twitter.com/CERTFI/status/824611053627707392 keskus sanoo, että huijausviestejä on lähetetty 10 000 uutta.Huijauskampanja alkoi jo viime lokakuussa. Siinä lähetetään uskottavan näköinen sähköposti, jossa käyttäjää pyydetään nollaamaan Apple ID -salasanansa turvallisuussyistä.Sähköpostissa on taitavasti väärennetty linkki, joka näyttää johtavan appleid.apple.com-sivulle. Todellisuudessa linkin takana on tietojenkalastelusivu, joka yrittää urkkia luottokorttitiedot ja verkkopankkitunnukset. Sivu on täysin aidon näköinen. Ainoa tapa tunnistaa se huijaukseksi on verkko-osoite, joka on jotain muuta kuin appleid.apple.com.Huijaus on ollut pelottavan toimiva. Alkukuusta viestintävirasto kertoi, että sillä on edelleen kymmeniä suomalaisuhreja päivittäin ja koko kampanjan aikana yli 1000. Silloin rikosilmoituksia oli tehty pelkästään Helsingin poliisille noin 30 kappaletta.Mikäli epäilet kirjautuneesi huijaussivulle, vaihda Apple-salasanasi välittömästi osoitteessa appleid.apple.com https://appleid.apple.com/ Jos olet antanut luottokorttitietojasi, ota välittömästi yhteyttä kortin myöntäjään. Jos taas olet luovuttanut verkkosivulle verkkopankkitunnuksiasi, ole yhteydessä pankkiisi.