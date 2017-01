Chromeen ja Firefoxiin tärkeä parannus: Salasanojen varastamisesta vaikeampaa

Tietoturva

Mozillan Firefox ja Googlen Chrome alkavat varoittaa käyttäjiään entistä näkyvämmin verkkosivuista, joiden tietoliikenne ei ole salattu. Siis sivuista, joiden osoite alkaa kirjaimilla http, eikä salatusta sivusta kertovalla https:llä. Asiasta kirjoittaa Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2017/01/firefox-chrome-start-calling-http-connections-insecure/ Jos nettiyhteys on suojaamaton, voi verkkosivun ja tietokoneen välistä liikennettä lukea kuka tahansa. Kyse on kuin postikortin lähettämisestä suljetun kirjeen sijasta. Jos tällaisella sivulla kysytään salasanaa, käyttäjätunnuksia tai luottokorttitietoja, ne ovat käytännössä vapaata riistaa.Tuorein Firefox eli versio 51 esittää osoitepalkin vasemmalla puolella lukkosymbolin, jonka päällä on punainen viiva, jos verkkosivu on suojaamaton ja se kyselee kirjautumistietoja.Niin ikään jo julkaistun Chrome 56:n tapauksessa samassa paikassa lukee ihan suoraan, että "not secure" eli turvaton. Chrome esittää varoituksen salasanojen lisäksi myös luottokorttitietoja kyselevillä sivuilla, jotka toimivat http:n varassa.Varsinkin Chromen markkinaosuus on niin merkittävä, että muutos asettaa paineita verkkosivujen ylläpitäjille, jotka ovat yhä pitäneet kiinni turvattomasta http:stä.Firefoxin tuleva versio näyttää varoituksen salasanakentän välittömässä läheisyydessä, kun sivu on suojaamaton. Samalla lukko punaisella viivalla ilmestyy jokaisen http-sivun yhteyteen.Google aikoo niin ikään käyttää not secure -ilmaisua myöhemmin kaikkien http-sivujen yhteydessä, kysyttiin niillä salasanoja tai ei.