Kaksi outoa viestiä: Laittoiko Trumpin lehdistösihteeri salasanansa nettiin?

Tietoturva

Valkoisen talon lehdistösihteeri Sean Spicer http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Sean%20Spicer laittoi Twitteriin kaksi viestiä, joiden sisältö oli Aqenbpuu ja n9y25ah7. Viestit poistettiin nopeasti, mutta ei ennen kuin niistä oli otettu kuvakaappaukset ja Anonymous-kollektiivi levitti niitä eteenpäin.Asiasta uutisoi muun muassa The Next Web https://thenextweb.com/world/2017/01/26/anonymous-strikes-again/ Nyt spekuloidaan laajasti, että Spicer julkaisi epähuomiossa salasanansa, mutta asiasta ei ole varmuutta.On mahdollista, että viestit syntyivät vahingossa, kun matkapuhelin liikkui taskussa tai laukussa. Mutta tätä vastaan puhuu se, että molemmissa viesteissä on täsmälleen kahdeksan kirjainta.Jos kyse on salasanoista, se taasen saattaa todistaa Valkoisen talon heikosta tietoturvasta, sillä kumpikaan näistä merkkijonoista ei ole lainkaan vahva salasana ja ne murtuisivat arviolta minuuteissa. Donald Trumpin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin hallinnon tietoturva arveluttaa jo valmiiksi muun muassa siksi, että hän itse käyttää kaikesta päätellen edelleen Android-puhelintaan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005061327.html , mikä voi vaarantaa Yhdysvaltain turvallisuuden.Kenenkään ei pidä kokeilla näitä merkkijonoja, koska toisen salasanoilla kirjautuminen olisi rikos. Ja jos nämä todella olivat salasanoja, ne on lähes varmasti jo vaihdettu.