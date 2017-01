Verkkoisku hotelliin – huoneiden älylukot lakkasivat toimimasta

Tietoturva

Itävaltalainen Romantik Seehotel Jägerwirt -loistohotelli on joutunut poikkeuksellisen verkkohyökkäyksen kohteeksi. Hotelliin kiristysohjelmalla iskeneet verkkorikolliset onnistuivat kaatamaan koko hotellin tietokonejärjestelmän.Asiasta kertovat muun muassa Itävallan The Local http://www.thelocal.at/20170128/hotel-ransomed-by-hackers-as-guests-locked-in-rooms -verkkolehti sekä Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-infects-electronic-door-locking-system-at-austrian-hotel/ -tietoturvasivusto.Tietokoneiden tietojen salakirjoittamisen takia huoneiden älykorttilukot lakkasivat toimimasta. Uusien avainkorttien tekemisestä tuli mahdotonta, eikä uusia vieraita voinut kirjata järjestelmään.Joissakin yhteyksissä on esitetty tietoja, että osa vieraista olisi jäänyt lukittujen ovien taakse huoneisiinsa. Näin ei ole, sillä paloturvasyistä älyovet ovat aina avattavissa sisältä päin. Myös ulkopuolelta avaamiseen on keinoja, sillä järjestelmässä on huomioitu sähkökatkokset.Hotelliin on isketty kaikkiaan kolme kertaa, joista ensimmäinen oli kesällä ja viimeisin aiemmin tässä kuussa. Hotelli on nyt uusinut järjestelmänsä ja kiristänyt tietoturvaansa.Viimeisimmän kiristyksen yhteydessä hotelli oli täysi, eli siellä oli 180 vierasta. Hotelli taipui maksamaan kiristäjille 2 bitcoinin eli noin 1500 euron kokoiset lunnaat.Hotellinjohtaja Christoph Brandstaetter http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Christoph%20Brandstaetter kertoi The Localille, että käytännössä vaihtoehtoja maksamiselle ei ollut. Vastaavia hyökkäyksiä on hänen mukaansa tapahtunut muihinkin hotelleihin.Bleeping Computerille Brandstaetter sanoi hotellin suunnittelevan älylukkojen vaihtamista perinteisiin analogilukkoihin.