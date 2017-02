Kännykkä tekee temput muistille – suomalaiset ottavat silti hurjan riskin

Tietoturva

Valtaosa suomalaisista (85 %) sanoo käyttävänsä nettiä eräänlaisena aivojen jatkeena. Tietoturvayhtiö Kaspersky Labin pohjoismaisen kyselyn mukaan 41 prosentilla suomalaisista älypuhelin muistaa käytännössä kaiken tarvittavan käyttäjän itsensä puolesta.Mutta vaikka henkilökohtaiset muistot ja tiedot ovat monilla nykyisin vahvasti netin ja teknisten laitteiden varassa, on suomalaisilla vielä tekemistä itsensä suojaamisessa.Tulosten mukaan kaksi kolmesta (63 %) suomalaisesta on asentanut kannettavalle tietokoneelleen erillisen tietoturvaohjelman. Älypuhelimeensa sen on asentanut lähes joka toinen ja tablettiin kolmannes vastaajista.Samaan aikaan vain alle viidennes vastaajista uskoo pysyvänsä täysin rauhallisena henkilökohtaisten tietojen hävitessä verkkoon kytketyistä laitteista. Eniten huolta aiheuttaisi pankkitietojen vuotaminen rikollisille.Tulosten valossa näyttää myös siltä, että kiristysohjelmien akuutti uhka ei ole vakuuttanut läheskään kaikkia tietojen menetyksen vaarasta. Vaikka esimerkiksi jo jouluna 2015 Viestintävirasto joutui antamaan TeslaCrypt-kiristäjästä hälytyksen Suomessa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001899215.html Digitaalisella muistinmenetyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa esimerkiksi älypuhelimen katoaminen tai nettiyhteyden katkeaminen tekee tavallisten asioiden hoitamisesta vaikeaa.Tästä toimii esimerkkinä tutkimustulos, jonka mukaan noin puolet suomalaisista muistaa kotipuhelinnumeronsa, joka heillä oli käytössä 10-vuotiaita. Mutta sukulaisten ja ystävien nykyiset numerot olivat jo vaikeampia muistaa.Suomalaisten muisti vaikuttaa olevan jopa muita pohjoismaalaisia heikompi. Ruotsissa puhelinnumeron muistaminen onnistui 80 prosentilla vastaajista ja Tanskassa sekä Norjassa runsaalla 60 prosentilla.Digitaalinen muistinmenetys ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteinen termi. Esimerkiksi Techopedia https://www.techopedia.com/definition/28095/digital-amnesia luokittelee sen ”teknologisen tietämyksen katoamiseksi teknologian kehityksen myötä”. Tätä on esimerkiksi se, että vanhalla tekstinkäsittelyohjelmalla tehtyihin asiakirjoihin ei pääse enää vuosien kuluttua käsiksi, koska tiedostotyyppiä ei osata enää avata.Tutkimuksen toteutti vuodenvaihteessa Opinion Matters. Suomesta siihen osallistui 912 henkeä eri ikäryhmistä.