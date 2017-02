Katso mitä lataat – halu salakatsella Netflixiä voi käydä kalliiksi

Tietoturva

Internetissä on tavattu haittaohjelma, joka käyttää hyväkseen momien hinkua päästä Netflix-suoratoistopalvelun vieraille käyttäjätileille. Asiasta kirjoittaa muun muassa Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/security/rogue-netflix-app-spreads-netix-ransomware-that-targets-windows-7-and-10-users/ Netix-niminen kiristäjä leviää Netflix Login Generator v1.1.exe -nimisenä tiedostona. Se esittää uhrille Netflixin käyttäjänimiä ja salasanoja, jotka ovat täysin tekaistuja. Ohjelman todellinen tarkoitus on salakirjoittaa uhrin tiedostot ja vaatia niistä noin sadan dollarin lunnaita bitcoin-virtuaalivaluutan muodossa.Haittaohjelman suuntaaminen epärehellistä väkeä vastaan on sinänsä poikkeuksellista. Erikoista on myös se, että Netix tyytyy salaamaan vain kiintolevyn Käyttäjät-hakemiston Windows 7:ssä ja 10:ssä. Sielläkin se tyytyy salaamaan "vain" 39 erilaista tiedostotyyppiä, mikä on tavallista vähemmän. Salattavia tiedostoja ovat esimerkiksi ne, jotka päättyvät .avi, .bmp, .doc, .gif, .html, .jpg, .mp3, .pdf, .rar, .txt, .wma, .xml, ja .zip.Salaamisen jälkeen Netix lähettää tartunnan tunnisteen palvelimelle ja lataa sieltä uhrille näytettävän lunnasviestin. Lunnaat käsketään maksamaan verkkosivulla salausavainta vastaan. Mutta kuten aina, ei ole mitään takeita, että sellaisen avaimen saa edes maksamalla.