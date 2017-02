Tietoturva

Postilta yllättävä veto: Uusi tapa päästä eroon kännykästä ja tietokoneesta



Kierrätys Posti laajentaa nyt myös tietokoneiden kierrätysbisnekseen.

Suomeen on lanseerattu vanhojen datalaitteiden kierrätyspalvelu, joka mahdollistaa laitteista eroon hankkiutumisen tietoturvallisesti. Maksullisen palvelun ovat toteuttaneet Posti ja Kuusakoski Oy.



Seiffi-nimellä toimivan palvelun idea on siinä, että se mahdollistaa laitteiden kierrättämisen ilman huolta laitteeseen jäävistä tiedoista. Osaava käyttäjä pystyy palauttamaan pois heitettyyn kännykään tai tietokoneen muistille tallennetut materiaalit.



Järjestelmä perustuu Postin palvelupisteiden käyttöön. Kierrättäjä maksaa etukäteen Seiffi.fi-verkkopalvelussa 4,50 tai 9 euron maksun, minkä jälkeen hän saa Postin Helposti-koodin laitteiden lähetystä varten. Kierrätettävä tavara jätetään koodilla avautuvaan postin lokerikkoon.



Tavarat hävitetään Helsingin Kivikossa. Laitteiden massamuistit ylikirjoitetaan tai murskataan mekaanisesti. Tämän jälkeen laite kierrätetään teollisuusmateriaaleiksi. Asiakas saa sähköpostin, kun hänen laitteensa on tuhottu.



Virallinen kanava datalaitteiden kierrättämiseksi on SER-järjestelmä, jossa vanhat elektroniikkatuotteet voi palauttaa ilmaiseksi myyntipisteisiin. Seiffin idea on rahastaa nimenomaan tietoturvallisuudella.