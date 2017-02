Operaattori sulki satoja nettiliittymiä Suomessa, estää yhä nettiliikennettä

Tietoturva

Suomeen syksyllä iskenyt Mirai-haittaohjelma häiritsee yhä verkon toimintaa Suomessa. Ohjelmasta on tehty kymmeniä eri versioita, sillä sen tekijä vapautti ohjelman sittemmin verkkoon.Haittaohjelma saastutti Suomessa syksyn ja talven aikana ainakin 15 000 modeemia suomalaiskodeissa. Tämän lisäksi haittaohjelma asentuu tiettyihin digibokseihin ja nettikameroihin. Ohjelmaa on käytetty palvelunestohyökkäyksiin ulkomaisia nettipalveluja vastaan.Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Walleniuksen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Jaakko%20Walleniuksen mukaan haittaohjelmasta ei ole päästy Suomessa eroon, ja se näkyy yhä operaattorien nettiliikenteessä.Wallenius sanoo, että Elisa on joutunut sulkemaan haittaohjelman takia satoja nettiliittymiä, joista käsin haitake on levinnyt edelleen. Operaattori voi sulkea haittaohjelmia levittävän nettiliittymän sen jälkeen, kun sen omistajaan on ensin yritetty olla yhteydessä.– Liittymiä on suljettu, ja mobiililiittymien tapauksessa liittymistä on otettu dataominaisuus pois, Wallenius sanoi.Walleniuksen mukaan Elisan asiakkaat ovat suhtautuneet yhteydenottoihin yleensä positiivisesti. Hän ei kerro, moneenko asiakkaaseen Elisa oli yhteydessä Mirain vuoksi, mutta määrä oli moninkertainen epidemiaa edeltävään aikaan verrattuna.Epidemian ollessa pahimmillaan Viestintävirasto ohjeisti operaattoreita estämään verkkoliikenteen tietoliikenneporttiin TCP 7547. Walleniuksen mukaan Elisa on jättänyt eston päälle.– Se on normaaliolosuhteissa täysin käyttämättä, eikä sen kiinni pitäminen vaikuta netin toimintaan. Tietääksemme sitä hyödyntää vain tämä haittaohjelma.