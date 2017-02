Apple sai pelottavan vihollisen: Iski aiemmin Clintoniin ja Ukrainan tykistöasemiin

Tietoturva

Venäläinen Fancy Bear -hakkeriryhmittymä on kehittänyt Mac-tietokoneisiin suunnatun version X-Agent-haittaohjelmasta, kertoo tietoturvayhtiö Bitdefender blogissaan https://labs.bitdefender.com/2017/02/new-xagent-mac-malware-linked-with-the-apt28/ X-Agent on niin sanottu troijalainen haittaohjelma, jonka tehtävänä on avata tietokoneelle takaovi, jota käyttämällä rikolliset pystyvät vakoilemaan tietokonetta. X-Agentista on aiemmin löydetty jo Windows-, Linux-, Android- sekä iOS-käyttöjärjestelmille tarkoitettuja versioita.Bitdefenderin mukaan X-Agent voi ladata tietokoneelle vakoilusovelluksia. Nämä tutkivat tietokoneen asetuksia ja lisälaitteita, käynnissä olevia ohjelmia, ottavat ruutukaappauksia ja etsivät salasanoja sekä välittävät niitä vakoojille. Yhden vakoilusovelluksen tarkoituksena on etsiä ja varastaa tietoa tietokoneelle tallennetuista iPhone-puhelimien varmuuskopioista.Fancy Bear -ryhmää epäillään tietomurroista Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen ja presidenttiehdokas Hillary Clintonin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Hillary%20Clintonin vaalikampanjan tietojärjestelmiin. Venäläinen ryhmä tunnetaan myös nimillä Pawn Storm, APT28, Sofasy ja Sednit, ja sen epäillään tekevän yhteistyötä Venäjän hallinnon kanssa, kertoo muun muassa ComputerWorld-verkkolehti http://www.computerworld.com/article/3169887/security/russian-cyberspies-blamed-for-us-election-hacks-are-now-targeting-macs.html#tk.rss_news Saman ryhmän epäillään olevan myös Windowsin murtamisen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001944443.html ja Venäjän doping-paljastusta seuranneiden kostoiskujen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001921999.html sekä Ukrainan tykistöasemien paljastamisen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005017178.html takana.Bitdefender ei ole saanut selville, millä menetelmällä X-Agentia levitetään Mac-tietokoneisiin