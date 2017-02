Suosittuun sähköpostiin iskettiin kolmesti – osa käyttäjistä sai ilmoituksen vasta tällä viikolla

Tietoturva

Yhdysvaltalainen internet-yhtiö Yahoo varoittaa käyttäjiään mahdollisesti haitallisesta toiminnasta näiden tileillä vuosina 2015 ja 2016.Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/yahoo-hack-warning-user-data-2015-2016 , jonka mukaan ei ole selvää, miten montaa tiliä murtoepäilyt koskevat. Yahoon selvityksen mukaan hyökkäyksessä on käytetty väärennettyjä evästeitä, jotka mahdollistavat tileille kirjautumisen ilman salasanaa.Evästeillä tarkoitetaan käyttäjän laitteeseen tallennettavia tekstitiedostoja, joilla verkkosivut pitävät lukua esimerkiksi kirjautumistiedoista ja muista asetuksista. Evästeet ovat siis käyttäjän ”käyntikortti” eri verkkopalveluissa. Evästeitä on kuitenkin mahdollista väärentää.Yahoo ennätti jo aiemmin ilmoittaa 500 miljoonaa käyttäjää ja erikseen yli miljardia käyttäjää http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005007439.html koskevista tietomurroista vuosina 2014 ja 2013. Yhtiö uskoo myös evästeväärennyksen olevan saman valtiollisen toimijan tekosia, mutta epäiltyä valtiota ei nimetty.Kyseessä ei ole uusi paljastus. Yahoo raportoi siitä ensimmäisen kerran viime marraskuussa ja joulukuussa se julkaisi aiheesta varoituksen https://help.yahoo.com/kb/SLN27925.html . Jotkut käyttäjät saavat asiasta ilmoituksen kuitenkin vasta tällä viikolla. Väärennettyjä evästeitä ei voi enää käyttää hyökkäyksissä, yhtiö lisäsi.Yahoo pyrkii myymään internet-omaisuuttaan Verizonille miljardikaupassa, mutta jatkuvat tietomurtopaljastukset ovat heittäneet kapuloita rattaisiin. Verizon on tiettävästi alentanut 4,8 miljardin dollarin tarjoustaan 250 miljoonalla dollarilla.