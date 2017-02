Virallinen varoitus Saksassa: Lasten nukkea väitetään vakoiluvälineeksi – vanhemmille tiukka neuvo

Tietoturva

Saksassa lähinnä Viestintävirastoa vastaava Bundesnetzagentur on antanut varoituksen My Friend Cayla -nimisestä lasten nukesta. Nukessa on sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni, joka välittää nuken kuulemat tiedot verkon yli ilmeisesti puhetta tunnistavan Nuance-yhtiön palvelimille.Lisäksi nukessa on huonosti suojattu bluetooth-yhteys, jonka kautta kuka tahansa voi salakuunnella nuken mikrofonin ympäristön ääniä jopa seinien läpi. Bluetoothin kantama on yleensä noin 10 metriä. Tuntematon voi myös puhua bluetooth-yhteydellä nuken kaiuttimen kautta.Viraston mukaan lelu rikkoo lakia ja on kielletty Saksassa sisään piilotetun mikrofonin ja tietoliikenneyhteyden takia. Ensimmäiset nuket on jo vedetty markkinoilta yhteistyössä kauppiaiden kanssa, virasto kertoo tiedotteessaan https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/14012017_cayla.html Vaikka virasto julisti nuken laittomaksi, se ei kysynyt kauppiailta ostajien tietoja, eikä sitä aiota tehdä tulevaisuudessakaan.– Bundesnetzagentur pyrkii siihen, että vastuulliset vanhemmat itse tekevät nuken vaarattomaksi, tiedotteessa todetaan.Esimerkiksi BBC http://www.bbc.com/news/world-europe-39002142 on tulkinnut tämän neuvoksi tuhota nukke.Nuken valmistaja Genesis Toys ei ole kommentoinut Saksassa annettua varoitusta. Britanniassa lelukauppiaiden TRA-järjestön mukaan Cayla-nuken käytössä ei ole mitään erityistä riskiä tai erityistä syytä hätääntymiseen, kertoo BBC.My Friend Cayla on niin sanottu interaktiivinen nukke, eli se muun muassa vastaa lasten esittämiin kysymyksiin.Cayla-nuken tekemä tiedonkeruu on kuitenkin herättänyt huomiota jo aiemmin. Esimerkiksi yhdysvaltalainen yksityisyysjärjestö EPIC on jo pyytänyt viranomaisia kieltämään Genesis Toys -yhtiön Cayla- ja iQue Intelligent Robot -nukkien myynnin.Norjan kuluttajaviranomaiset ovat myös varoittaneet Cayla-lelusta. Norjalaisten mukaan lelun käyttäjäehdot antavat valmistajalle luvan käyttää äänitallenteita mainonnan kohdentamiseen, ja käytännössä sallivat niiden jaon kolmansille osapuolille.Cayla ei ole ensimmäinen lelu, joka on huolestuttanut kuluttaja- ja tietoturvaviranomaisia. Esimerkiksi viime vuonna tietomurrossa leluyhtiö VTechin palvelimille http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001896867.html vietiin miljoonien aikuisten ja lasten tiedot, mukaan luettuna tallennettuja keskusteluja ja valokuvia.Myös leluyhtiö Mattel toi pari vuotta sitten markkinoille Barbie-nuken, joka tallentaa lasten puheita verkkoon http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001866443.html