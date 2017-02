Microsoftilta vaaditaan yhä vastauksia: Miksi Windows 10 kerää käyttäjien tietoja?

Tietoturva

Euroopan unionin jäsenmaiden tietosuojavaltuutetut, eli niin sanottu Artikla 29 -työryhmä on edelleen huolissaan Microsoftin harrastamasta tietojenkeruusta Windows 10 -käyttöjärjestelmällä. Reutersin http://www.reuters.com/article/us-microsoft-dataprotection-eu-idUSKBN15Z1UI mukaan ryhmä tunnustaa Microsoftin halukkuuden yhteistyöhön, mutta yhtiön ilmoittamat muutokset Windows 10:n asennusprosessiin eivät vielä riitä.Valtuutetut ovat olleet Microsoftin kimpussa Windows 10:n vuoksi viime vuodesta lukien, koska Microsoftin ei katsota antavan käyttäjille riittävästi mahdollisuuksia hallita käyttöjärjestelmän heistä keräämiä tietoja. Valtuutetut haluavat Microsoftilta lisää tietoa siitä, kuinka yhtiö käyttää henkilökohtaisia tietoja eri tarkoituksiin kuten mainontaan.Microsoft on esittänyt ratkaisuksi valintaruutua, jossa on viisi vaihtoehtoa. Kuluttaja voisi niiden avulla rajoittaa tai estää tietojensa keräämistä. Mutta valintaruutu on puutteellinen, tietosuojavaltuutetut valittavat. Ei ole selvää, kuinka yksityiskohtaisesti käyttäjille kerrotaan kerättävästä datasta.– Microsoftin pitäisi selvästi selittää, millaista henkilökohtaista tietoa prosessoidaan mihinkin tarkoitukseen. Ilman sellaista tietoja suostumus ei perustu tietoon eikä siten pätevä, Artikla 29 -ryhmä totesi maanantaina.Tutkintoja Windows 10:stä on käynnissä eri EU-maissa. Ranskassa Microsoft määrättiin viime kesänä lopettamaan http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001916723.html liiallinen tietojenkeruu. Microsoftin keräämät diagnostiikka- ja käyttäjätiedot katsottiin tarpeettomiksi palvelun toimimisen kannalta.