Varo tätä viestiä Osuuspankin nimissä: Tunnuksia urkitaan uudella asiakirjalla ja huijaussivulla

Verkkohuijaus OP:n nimissä levitetään uskottavan tuntuista suomalaisiin kohdistettua huijausviestiä.

Suomalaisten verkkopankkien tunnuksia urkitaan nyt OP-pankin sähköinen allekirjoitus -palvelun nimissä. Sähköposteissa viestien lähettäjän osoitteeksi on merkitty allekirjoitus@op.fi.



Huijausviestin suomenkielinen teksti kuuluu:



”Hei



Sinulle on saapunut uusi asiakirja allekirjoitettavaksi OPn Sähköiseen allekirjoituspalveluun.



Painakaa tästä, päivittääksenne tietonne (Tämä teksti on alkuperäisessä viestissä linkki huijaussivulle)



Voit allekirjoittaa asiakirjan suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla.



Terveisin,



OPn Sähköinen allekirjoituspalvelu”



Viestissä neuvotaan vielä olemaan vastaamatta lähettäjälle, ja ettei osoitteeseen tulleita viestejä käsitellä.



Samansisältöinen teksti on viestissä myös englanniksi.



Viestissä oleva linkki vie huijaussivulle, joka muistuttaa logoja myöten hyvin paljon OP-pankin virallista sivua. Sen verkko-osoite ei kuitenkaan kuulu OP:lle, vaan meksikolaiselle kaupalle, jonka palvelimelle verkkorikolliset ovat mahdollisesti onnistuneet murtautumaan.



Huijaussivulta puuttuu myös pankkien yleisesti käyttämä https-suojaus.



Tavanomaisten avainlukukyselyn sijasta sivulla pyydetään lataamaan avainlukulistan sivuja tiedostoina: ”Ole hyvä ladata avainluku 1-6 sivu”



Avainlukulistoja tälle sivulle ei todellakaan kannata ladata, vaan mieluiten poistaa huijausviesti seuraamatta linkkiä huijaussivulle.