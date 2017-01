Kuin tieteiselokuvasta: Televisiossa lausuttu ”taikasana” herätti koneita ihmisten kodeissa

Digitoday

Yhdysvalloissa television uutislähetyksessä lausutut Amazonin Alexa-tekoälyapurin aktivointisanat laukaisivat ostosten sarjan monissa amerikkalaiskodeissa. CW-6-uutiskanavan tapahtumista kertovan muun muassa Quartz https://qz.com/880541/amazons-amzn-alexa-accidentally-ordered-a-ton-of-dollhouses-across-san-diego/ ja The Register http://www.theregister.co.uk/2017/01/07/tv_anchor_says_alexa_buy_me_a_dollhouse_and_she_does/ Tekoälyapureissa on kyse älykaiuttimissa ja -puhelimissa olevasta tekniikasta, joka esimerkiksi hakee tietoa tai tekee nettiostoksia omistajansa käskystä. Koko ajan käyttäjäänsä kuunteleva digiapuri aktivoidaan ”taikasanalla”, joka on valmistajasta riippuen ”Alexa”, ”OK Google”, ”Hey Siri” tai ”Hey Cortana”.CW-6:n uutisissa kerrottiin kuusivuotiaasta pikkutytöstä, joka oli tullut tilanneeksi kotiinsa nukkekodin sekä läjän keksejä. Perheen olohuoneessa oli Amazonin Echo Dot älykaiutin, joka oli aktivoitunut tytön pyynnöstä ja tehnyt tilauksen.Television uutisankkuri kommentoi tapahtumaa ja tuli lausuneeksi Alexa-taikasanan. ”Rakastan tätä juttua tytöstä, joka sanoi ’Alexa, tilaa minulle nukkekoti’” -lause aiheutti digiapurin aktivoitumisen monessa kodissa, jossa oli älykaiutin kuunteluetäisyydellä televisioista.Kanava sai palautetta monelta katsojalta, joiden tekoälylaitteet yrittivät tehdä nukkekotitilausta. Ei ole tietoa, moniko niistä toteutui.Tapausta pidetään hyvänä muistutuksena siitä, että huoneessa oleva älykaiutin kuuntelee omistajaansa koko ajan. Esimerkiksi Amazonin kaiuttimessa kuuntelutila on koko ajan päällä, ellei sitä kytketä erikseen pois. Kun kaiutin kuulee komentosanan, se myös nauhoittaa kuulemaansa ääntä 60 sekunnin ajan.Älykaiuttimet olivat suuri myyntihitti Yhdysvalloissa viime vuonna. Amazon kertoi kaiuttimiensa myynnin lähes kymmenkertaistuneen edellisvuoteen verrattuna.Laitteita ei ole vielä myynnissä Suomessa, koska suomen kielen puheentunnistus ei ole samalla tasolla kuin suurten kielien.