Ei pelkkää Angry Birdsiä: Rovio alkaa kehittää Lontoossa täysin uusia pelejä

Angry Birds -peleistään tunnettu Rovio avaa uuden pelistudion Lontooseen. Studion tarkoituksena on kehittää täysin uutta verkossa pelattavaa moninpeliä, joka ei Rovion mukaan liity Angry Birds -peleihin.– Liiketoimintamme kasvaa tuottavasti, ja Lontoo on meille looginen paikka uudelle studiolle, sanoo johtaja Antti Viitanen http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Antti%20Viitanen Roviolta.Viitasen mukaan Lontoon etuja on muun muassa se, että se houkuttelee monipuolisia lahjakkuuksia.Parin seuraavan vuoden aikana Rovion tarkoituksena on palkata Lontooseen noin 20 työntekijää. Studio erikoistuu MMO-peleihin, eli laajoihin monen pelaajan verkkopeleihin.Yhtiöllä on entuudestaan jo kolme pelistudiota Espoossa sekä yksi Tukholmassa. Tämän lisäksi yhtiöllä on ulkopuolisia kumppaneita.Rovio on aiemmin venytellyt myös Angry Birds -pelimaailman rajoja. Esimerkiksi yhtiön viime vuoden lopulla julkistama Angry Birds Blast -pelissä http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005017823.html pelaajan pitää ritsanvirittelyn sijasta keskittyä pulmien ratkaisuun.Viime vuoden keväänä julkaistu Angry Birds 2 taas toi peliin maksullisia lisäominaisuuksia http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000004881623.html , lintujen parantelua ja viikottaisia turnauksia.