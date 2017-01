Kotiteattereihin uusi tekniikka: Poistaa vuosia jatkuneen vaivan

Digitoday

Kotiteatterijärjestelmän ikävin puoli ovat laitteiden sekä kaiuttimien välillä kulkevat kaapelit, joita on vedettävä metrikaupalla pitkin seiniä, lattialistoja ja kattojakin.Langattomien kotiteatteritekniikoiden ongelma taas on usein se, että video ja kaiuttimista tuleva ääni eivät välttämättä toistu samanaikaisesti, joten esimerkiksi langattomien kaiuttimien äänessä on voinut olla selvä viive videokuvaan verrattuna.Uusi wlan-verkkotekniikka saattaa kuitenkin korvata kaapelit kokonaan. Wifi- eli wlan-tekniikoiden yhteensopivuutta edistävä Wi-fi Alliance -järjestö on hyväksynyt TimeSync-nimisen tekniikan http://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-certified-timesync-brings-precise-synchronization-to-wi-fi-devices , joka synkronoi samassa wlan-verkossa toimivia laitteita mikrosekuntien tarkkuudella. TimeSync-tekniikan avulla televisioon välitettävä kuva sekä kaiuttimiin kulkeva ääni toistuisivat siis synkronoidusti yhtä aikaa.Wi-fi Alliance alkaa myöntää TimeSync-sertifikaatteja laitteille, jotka täyttävät järjestelmän tekniset vaatimukset. Järjestö odottaa, että tekniikkaa tukevia kodin viihdelaitteita tulee eri valmistajilta tämän vuoden aikana.Useat yritykset ovat jo kehittäneet omia erillisiä tekniikoitaan äänen synkronointiin, joita on käytetty esimerkiksi yhtiöiden omissa monen huoneen kaiutinjärjestelmissä. TimeSync taas on yrityksistä riippumaton tekniikka, joten eri valmistajien TimeSync-sertifikaatin saaneiden laitteiden – esimerkiksi vahvistimien, kaiuttimien ja kuulokkeiden – pitäisi toimia yhdessä.Langattomalle tekniikalle on käyttöä varsinkin uusimmissa kotiteatterilaitteissa. Esimerkiksi Dolbyn Atmos -kotiteatteritekniikkaan on mahdollista käyttää yhden matalia ääniä toistavan subwooferin lisäksi seitsemää kaiutinta kuulijan ympärillä sekä neljää kattoon kiinnitettävää kaiutinta.Täysin langattomaksi TimeSync ei kotiteattereita kuitenkaan tee. Jokaiseen kaiuttimeen on joka tapauksessa vedettävä sähköjohto.TimeSync-tekniikalle saattaa löytyä käyttöä esimerkiksi teollisuuden tai terveydenhuollon langattomissa ratkaisuissa, joissa samaan wlan-verkkoon liitettyjen laitteiden on toimittava synkronoidusti.