Poliisi lakiyhtiöiden piraattikirjeistä: Ei kuulu meille

Poliisi otti perjantaina kantaa karhukirjeisiin, joissa ihmisille on esitetty jopa tuhansia maksuvaatimuksia elokuvien ja tv-sarjojen laittomasta jakamisesta vertaisverkossa. Kirjeitä on lähettänyt ahkerasti muun muassa lakiyhtiö Hedman Partners http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005014536.html Maksuvaatimuksista on tehty poliisille kymmeniä tutkintapyyntöjä – mutta turhaan.– Ilmoitustietojen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Pelkästään laskun perusteisiin liittyvä epäselvyys ei osoita esimerkiksi petosrikoksen edellyttämää tahallista erehdyttämistarkoitusta, poliisi sanoo tiedotteessa https://www.poliisi.fi/ita-suomi/tiedotteet/1/0/tekijanoikeuteen_liittyvat_maksuvaatimukset_55967 Poliisi katsoo, ettei asia koske sitä ollenkaan, koska valtuuksia puuttua siihen ei ole.– Koska kyseessä on yksityisoikeudellinen riita-asia laskun perusteista, poliisi ei ole toimivaltainen viranomainen ratkaisemaan kyseistä asiaa.Kirjeissä esitetään vastaanottajalle keino ja summa väitetyn tekijänoikeusloukkauksen korvaamiseksi oikeuden ulkopuolella. Vastaanottajat on valittu heidän tietokoneensa yksilöivän ip-osoitteen avulla.Poliisi neuvoo kirjeen saaneita ottamaan yhteyttä sen lähettäjään. Jos laskua pitää aiheettomana, siitä pitää reklamoida lähettäjälle, ei poliisille.