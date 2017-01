Googlelle on vaihtoehto, joka ei seuraa sinua – tämän verran sitä käytetään

Digitoday

Käyttäjänsä yksityisyyttä suojeleva DuckDuckGo-hakukone kertoo https://spreadprivacy.com/10-billion-fc7808c91343#.b5gw352vd , että sillä tehtiin viime vuonna kaikkiaan 4 miljardia internet-hakua.DuckDuckGon logiikka on täysin erilainen kuin Googlen: Toisin kuin kilpailijansa, se ei pyri keräämään tietoa käyttäjästään. Taustalla oleva filosofia estää kuitenkin samalla ”kuplan” muodostumisen, kun hakutuloksia ei räätälöidä aiemman hakuhistorian perusteella. Toisin sanoen kaikki käyttäjät saavat samat tulokset samoilla hakusanoilla.Vaikka DuckDuckGon perustaja Gabriel Weinberg http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Gabriel%20Weinberg kiitteleekin vuolaasti käyttäjiään, ero yksityisyyttä suojelevan ja isojen hakukoneiden välillä on suosiossa massiivinen.Jos DuckDuckGolla oli 4 miljardia hakua vuodessa, Googlella on antamiensa tietojen http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/index.html perusteella yli 3 miljardia pelkästään yhdessä ainoassa päivässä.Google on maailman suurin hakukone, ja se pitää hallussaan kahta kolmasosaa hakukoneiden markkinoista. Kakkosena tulee Microsoftin Bing noin 20 prosentin markkinaosuudella, arvioi verkkoyhtiö Comscore https://www.comscore.com/Insights/Rankings/comScore-Releases-February-2016-US-Desktop-Search-Engine-Rankings