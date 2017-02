Google Maps oppii näppärän tempun: Tästä on iloa kaverillekin

Digitoday

Googlen karttasovelluksissa on voinut jo pitkään merkitä suosikkejaan tai muuten vain tärkeitä paikkoja. Jatkossa karttoihin merkittyjä paikkoja voi myös tallentaa listoiksi sekä jakaa muille, kertoo Google blogissaan https://blog.google/products/maps/keep-track-your-favorite-places-and-share-them-friends/ Ominaisuus päivitetään lähiaikoina Android- ja iPhone-puhelimien Google Maps -sovellukseen.Oletuksena sovellus tarjoaa ”Favorites”- ja ”Want to Go”- eli suomeksi ”Suosikit”- ja ”Haluan mennä”- listoja, mutta käyttäjä voi myös luoda itse nimeämiään paikkamerkintöjen listoja.Listat ilmeisesti tallentuvat sekä Googlen palvelimille että käyttäjien puhelimiin. Listat voi jakaa esimerkiksi tekstiviestien, sähköpostin tai eri yhteisöpalvelujen välityksellä. Käytännössä vastaanottaja saa linkin paikkatietolistaan.Vastaanottajat voivat myös tallentaa listat seurattavaksi myös jatkossa. Googlen mukaan seurattavaksi merkittyjä listoja voi käyttää, vaikka puhelimen datayhteys ei olisi käytössä.Googlen mukaan toiminto sopii paitsi omien suosikkipaikkojen järjestelyyn myös matkavinkkien tai opastuksen jakamiseksi muille.Googlen karttojen huono puoli oli pitkään se, että ne aluksi vaativat datayhteyttä, mikä teki sovelluksen käytöstä kallista ulkomaan matkoilla. Myöhemmin Google toi sovellukseen myös mahdollisuuden tallentaa tietyn alueen karttoja http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000718713.html etukäteen.Vastaavia ominaisuuksia on tosin ollut jo muissakin karttasovelluksissa. Esimerkiksi aiemmin Nokian omistamassa Here-karttasovelluksessa (nykyään Here WeGo)voi ladata karttoja puhelimen muistiin sekä myös tallentamaan paikkoja listoiksi.Euroopan alueella tilanne on muuttumassa yleensä verkkoyhteydestä riippuvan Googlen eduksi. Roaming-maksut loppuvat http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005072901.html ensi kesäkuun puolivälissä EU-alueella, joten datahintojen ei pitäisi olla enää esteenä mobiilipalvelujen käytölle Euroopan alueella.