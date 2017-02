”P*skaa!” – Linus Torvalds tylyttää innovaatiokulttuuria oikein kunnolla

Digitoday

Laajasti ympäri maailman käytetyn Linux-käyttöjärjestelmän suomalainen keksijä Linus Torvalds http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Linus%20Torvalds tuhahtaa teknologia-alan paljon mainostamalle innovaatiolle.– Innovaatio, josta ala niin paljon puhuu, on paskaa. Kuka tahansa voi innovoida. Älä harrasta tätä "ajattele isosti"... hittoon se. Se on vailla tarkoitusta. 99 prosenttia siitä on "hoida hommasi", Torvalds lausui Kalifornian Open Source Leadership Summit -tapahtumassa The Registerin https://www.theregister.co.uk/2017/02/15/think_different_shut_up_and_work_harder_says_linus_torvalds/ mukaan.25 vuotta Linuxin kanssa puuhannut mies on saanut rakennettua sen ympärille laajan kehittäjäyhteisön ja prosessin, joka hänen mukaansa vain toimii.Torvalds mainitsee jatkuvaksi ongelmaksi sen, että ihmiset astuvat toistensa varpaille. Joten läpi historian koodia ja sen hallintaa on organisoitu siihen pisteeseen saakka, että riitely koodinpalasista on periaatteessa lakannut.– Prosessiongelmat ovat syvältä. Et ikinä koskaan halua prosessiongelmia... Se on se hetki, jolloin ihmiset alkavat todella suuttua toisilleen, Torvalds varoittaa.Linuxin merkitystä on vaikea yliarvioida. Sen lisäksi, että sitä käytetään valtavassa määrässä palvelintietokoneita, saatat itsekin pidellä Linuxia juuri kädessäsi. Puhelinten Android-käyttöjärjestelmä on nimittäin Linux-johdannainen.Päämies allekirjoittaa näkemyksen, että menestyksekkäät projektit ovat 99-prosenttisesti hikoilua ja yksiprosenttisesti innovaatiota.