Paluu Morrowindiin - rakastettu The Elder Scrolls -fantasia suuntaa juurilleen

Seuraavassa Elder Scrolls -sarjan pelissä kuitenkin kurkistetaan ajassa taaksepäin, sillä luvassa on paluu 15 vuoden takaisiin maisemiin, Morrowindiin.Morrowind oli Elder Scrolls -pelisarjan kolmas osa, joka oli monella tapaa käänteentekevä, jopa mullistava fantasiaseikkailu. Sen maisemat ja tapahtumien käänteet jäivät monien tietokone- ja konsoliseikkailijoiden mieliin, vaikka oli Morrowindissä omat ongelmansakin. Se kuitenkin rakensi oivan pohjan Elder Scrolls IV: Oblivion- ja Elder Scrolls V: Skyrim -seikkailuille, joista jälkimmäinen on kuuden vuoden iästään huolimatta yksi tämän päivän pelatuimpia ja rakastetuimpia fantasiaseikkailuja.Yksi syy Skyrimin jatkuvaan menestykseen on sen valtava ja aktiivinen yhteisö, joka rakentaa peliin jatkuvasti omia laajennuksiaan ja virityksiään niin, ettei Skyrimistä pelattava lopu, vaikka miten yrittäisi niitä tahkota.Viimeisin Elder Scrolls -julkaisu kulki kuitenkin uuteen suuntaan, sillä The Elder Scrolls Online on nettipelattava massiivimoninpeli, jossa samassa maailmassa kuljeskelee tuhansittain muitakin ihmispelaajia.Internetin kautta pelattavan fantasiaseikkailun alku oli kompasteleva, jota Bethesda on sittemmin korjaillut, kehittänyt ja laajentanut urakalla.Alun ongelmien korjaamisen jälkeen Bethesda myös julkaisi seikkailun täysin ilmaisena Tamriel Edition -versiona, joka moninkertaisti yhdessä vuorokaudessa nettiseikkailun pelaajamäärät.Nyt työn alla on Elder Scrolls Onlinen seuraava jakso, Morrowind, joka vie pelaajat takaisin 15 vuoden takaisiin Elder Scrolls III: Morrowind -seikkailusta tuttuihin maisemiin. Mutta kyse ei ole ihan tavanomaisesta maisemasta, eikä Morrowindikään ole aivan entisensä.ISTV vieraili Lontoossa järjestetyssä Elder Scrolls Online: Morrowind -ensiesittelyssä, ja tutustui tulevaan peliin. Katso oheinen video nähdäksesi ja kuullaksesi mihin suuntaan Morrowindin uusi tulkinta kallistuu.