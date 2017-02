Samsung-johtaja joutui siirtämään toimistonsa samaan vankilaan ihmissyöjän kanssa

Digitoday

Etelä-Korean presidentin lahjomisesta epäilty Samsungin hallituksen varapuheenjohtaja Lee Jae-yong istuu tutkintavankeudessa samassa vankilassa, jossa asuu myös esimerkiksi avoimesti ihmissyöjäksi tunnustautuva mies, joka odottaa kuolemantuomiota noin 20 ihmisen tappamisesta.Uutistoimisto Bloombergin mukaan Seoul Detention Center -nimisessä vankilassa on teloituskammio. Samsung-johtajan on pysyttävä sellissään lähes koko päivä, eikä hänellä ole puhelinta tai tietokonetta. Internetiin hänellä ei ole pääsyä.Sellissä on televisio, mutta se on Samsungin kanssa kilpailevan LG:n valmistama.Hän kuitenkin säilyttää asemansa Samsung-yhtiön johdossa, koska myös omistaa johtamaansa yhtiötä. Hänellä on vankilassa sellinsä lisäksi käytössään erillinen huone, jossa hän saa tavata lakimiehiään vapaasti johtaakseen Samsungia niin hyvin kuin näissä olosuhteissa on mahdollista.48-vuotias miljardööri Lee pukeutuu siniseen vankila-asuun ja pääsee ulos tunniksi päivässä.– Se on masentavaa, yksinäistä ja kurjaa. Se ei missään nimessä ole paikka, jossa varakas liikemies voisi tuntea olonsa mukavaksi, kiteyttää vankilaolot siellä kuukausia viettänyt aktivisti Park Lae-goon Bloombergille.Lee on kiistänyt syyllisyytensä väitettyihin rikoksiin. Jos hänet tuomitaan kaikista epäillyistä rikoksista, hän voi saada yli kymmenen vuoden vankeustuomion.