Seinäjoen ylpeys esitteli ensimmäisen kilpapelaajansa – harjoittelee jopa 5–6 tuntia päivässä

eSports

Tammikuun alussa Seinäjoelta ilmoitettiin kovia uutisia: Veikkausliigaseura SJK aloittaisi ensimmäisenä jalkapallojoukkueena Suomessa oman kilpapelijoukkueensa, SJK eSportsin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000005033795.html Seuran ensimmäinen pelaajakiinnitys on FIFA-pelaaja Juho ”Koppinen” Järveläksi http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=%E2%80%9DKoppinen%E2%80%9D%20J%C3%A4rvel%C3%A4ksi . Hän edustaa SJK:ta niin Suomen sisäisissä turnauksissa kuin myös kansainvälisissä turnauksissa.Raahesta kotoisin oleva 23-vuotias Järvelä on yksi Suomen kovimmista FIFA-pelaajista kahdella Suomen mestaruudellaan. Vasta vuodesta 2011 asti kunnolla pelanneen Järvelän kovin saavutus ulkomailta on Las Vegasissa pelattujen FIFA-pelin MM-kisojen jaettu 9.–16. sija 256 pelaajasta.– Minulla oli muitakin vaihtoehtoja, ja minua yritettiin saada erääseen toiseen suomalaiseen peliorganisaatioon. Mutta kun kuulin tästä jutusta, kaikki kuulosti todella hyvältä ja nousevalta toiminnalta, kertoo Järvelä SJK:n verkkosivuilla http://www.sjk2007.fi/w/koppinen-sjk-esportsin-ensimmainen-pelaajakiinnitys Kovalle tasolle hän ei olisi kuitenkaan koskaan päässyt ilman satoja pelitunteja. Tällä hetkellä hän pyrkii pelaamaan päivittäin.– Turnauksien lähestyessä harjoittelen noin 5–6 tuntia päivässä, normaalina päivänä tunnin tai kaksi. Tavoitteenani on hallita Suomen pelikenttiä ja kehittyä maailman huipputason pelaajaksi, kertoo Järvelä tulevaisuuden tavoitteistaan.– Juhon kiinnityksen jälkeen meillä on tarkoitus laajentaa meidän FIFA-pelaajaryhmää parilla pelaajalla ja järjestää keväällä try-out-turnaus. Lisäksi meillä on tarkoitus kiinnittää huomiota FIFA:n lisäksi kasvaviin ja kehittyviin esports-lajeihin, kertoo SJK eSports -joukkueen manageri Pekka Riihimaa http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Pekka%20Riihimaa SJK on kolmas urheiluseura Suomessa jääkiekkoseura HIFK:n http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000001946824.html ja amerikkalaisen jalkapallon seuran Tampere Saintsin http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000005006496.html jälkeen, mikä perustaa oman pelijoukkueen. Maailmalla kovimpia nimiä ovat muun muassa ranskalainen jalkapallojoukkue Paris Saint-Germain http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000001919798.html , saksalainen FC Schalke 04 http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000001180966.html sekä tanskalainen FC Kööpenhamina http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000005030699.html