YouTube kaappaa suositun pelilähetyksen: Hankki yksinoikeudet miljoonaliigaan

eSports

World Esports Association -yhdistys, joka on yksi lukuisista kilpapelaamisen kattojärjestöistä, aloittaa yhteistyön http://www.wesa.gg/2017/01/13/wesa-partners-with-youtube-for-2017-csgo-pro-league/ YouTuben kanssa. Lähetysoikeuksien kauppasummaa ei ole kerrottu.Yhteistyön seurauksena WESAn ja turnausjärjestäjän sekä mediatahon ESL:n järjestämää Counter-Strike: Global Offensive -liigaa, ESL Pro Leagueta, voi seurata vuoden 2017 aikana englanniksi ainoastaan YouTuben kautta. WESAn aloittama yhteistyö vaikuttaa ainoastaan englanninkieliseen lähetykseen.Aikaisemmin liigaa on näytetty Twitch.tv-sivustolla, joka on kilpapeliturnausten lähetysten koti – sivusto näyttää muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki suurimmat turnaukset. Jatkossakin EPL-otteluita voi seurata Twitchistä, mutta muilla kielillä kuin englanniksi.Youtube lanseerasi syksyllä 2015 oman pelivideoihin keskittyvän palvelunsa, YouTube Gamingin, joka ei ole kuitenkaan menestynyt odotetusti. Varsinkin kilpapelaamisen parissa Twitch.tv on ollut selkeä ykkössivusto, mutta nyt YouTube haluaa oman siivunsa näkyvyydestä.ESL:n Pro League -liiga on yksi CS:GO:n suurimmista palkintorahoillaan ja miljoonilla katsojillaan. Vuonna 2017 liigassa kisataan yhteensä kahden miljoonan dollarin palkintopotista.EPL:n viides kausi alkaa tiistaina 7. helmikuuta, ja otteluita pelataan tiistaista torstaihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kausi päättyy 4.–6. kesäkuuta Dallasissa, Yhdysvalloissa, pelattaviin finaaleihin.EPL:n hallitseva mestari on yhdysvaltalainen Cloud9-joukkue, joka juhli neljännen kauden finaalien voittoa lokakuun lopulla Brasiliassa.