Venäläisjoukkueelle työnnettiin rahaa roppakaupalla: Muuttaa nyt 21 miljoonan euron taloon pelaamaan

League of Legends -pelin IVY-maiden joukkueille tarkoitetussa LCL-liigassa kilpaileva venäläinen M19-joukkue on saanut taakseen singaporelaisen sijoitusyhtiön Strongbow Investmentsin. M19:n uudesta omistajasta uutisoi muun muassa Yahoo Esports https://esports.yahoo.com/strongbow-investments-sponsor-m19-ex-albus-nox-luna-provide-22-million-usd-estate-gaming-house-174012059.html Yahoon saamien tietojen mukaan Strongbow’n joukkueeseen sijoittama summa on verrattavissa maailman kymmenen suurimman esports-organisaation budjetteihin.Venäläisjoukkueen omistajan Andrei Mikhejevin http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Andrei%20Mikhejevin mukaan yritys aikoo sijoittaa ”vuosittain miljoonia dollareita” joukkueen toimintaan. M19 tai Strongbow eivät ole paljastaneet tarkempia tietoja diilistä.M19:n tavoite on luoda ”aasialaistyyppinen” esports-organisaatio Venäjälle. Aasiassa pelijoukkueet asuvat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta saman katon alla, ja treenimäärät liikkuvat päivittäin helposti yli kymmenessä tunnissa.Joukkueen pelaajat treenaavat jatkossa 1800-luvun Nikolskin kartanossa. Rakennuksen ja tontin arvoksi väitetään http://www.auction-house.ru/en/catalog/usadba-nikolskoe/ peräti 1,3 miljardia ruplaa eli reilut 21 miljoonaa euroa. M19 on ladannut Youtube-kanavalleen lyhyen esittelyvideon uudesta pelitalostaan.Kolmesta venäläisestä ja kahdesta ukrainalaisesta koostuva M19 on entinen Albus NoX Luna -joukkue, joka eteni viime syksyllä pelatuissa LoLin MM-kisoissa sensaatiomaisesti kahdeksan parhaan joukkoon. Joukkue oli ensimmäinen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/esports/art-2000001929431.html pudotuspeleihin yltänyt joukkue, joka lunasti paikkansa kisoihin villi kortti -karsinnoista.Tulevaisuudessa M19:n on tarkoitus laajentaa LoLin lisäksi myös muihin peleihin, joista on toistaiseksi mainittu nimeltä vain Dota 2 ja Counter-Strike: Global Offensive.