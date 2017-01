Vanha kanne heräsi eloon: Onko iPhone-sovelluksista maksettu liikaa?

Mobiili

Vetoomustuomioistuin antoi iPhone-sovelluksia ostaneille kuluttajille luvan nostaa kanteen Applea vastaan, uutistoimisto Reuters http://www.reuters.com/article/us-apple-court-idUSKBN14W2VH kertoo.Kyseistä kannetta on viritelty Yhdysvalloissa jo vuodesta 2012, mutta alempi oikeus päätti taannoin, että kanteella ei ole perustaa.Asia on Applelle varsin merkityksellinen. Sen App Store -sovelluskauppa on ainoa virallinen kanava iPhone-sovellusten hankkimiseksi ja on osoittautunut yhdeksi Applen menestystarinoista.Kalifornialaisten kantajien mukaan Applen ylivalta on kuitenkin johtanut liian korkeisiin hintoihin. Apple taasen väittää, että sitä ei voi haastaa oikeuteen, koska ostetut sovellukset ovat peräisin muilta kehittäjiltä Applen vain myydessä tilaa heille sovellusten kauppaamiseen.Vetoomustuomioistuin kuitenkin päätti, että iPhone-käyttäjät ostavat sovelluksia suoraan Applelta, joten heillä on oikeus haastaa Apple oikeuteen.Jos Apple häviää, sen voi olla pakko antaa asiakkaiden ostaa sovelluksia mistä he haluavat, mikä voisi laskea hintoja. Toinen vaihtoehto on, että Apple maksaa takautuvasti korvauksia monopolin aiheuttamista liian korkeista hinnoista.