Samsung löi listan pöytään: Nämä 8 asiaa muuttuvat räjähdysten jälkeen

Korealainen matkapuhelinten valmistaja Samsung Electronics kertoi juuri, miksi Note 7 -älypuhelimet syttyivät spontaanisti tuleen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000005056780.html . Samalla yhtiö julkisti kahdeksan askeleen testausprosessin http://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-story/note7-press-conference-detail2/ laitteissa käytettäville litiumioniakuille. The Vergen http://www.theverge.com/2017/1/22/14353458/samsung-eight-step-battery-test-exploding-smartphones mukaan akkujen uusi turvatarkastus käsittää kestävyystestauksen, silmämääräisen tarkastuksen, röntgensäteet, lataus- ja purkutestit, haihtuvien ja orgaanisten yhdisteiden testauksen, akkujen fyysisen purkamisen, kiihdytetyn käytön testauksen ja avoimen virtapiirin jännitetestit.Prosessi koskee kaikkia Samsungin käyttämiä litiumioniakkuja, ei vain niitä, joita käytetään esimerkiksi tulevassa huippumallissa Galaxy S8:ssa.Osa mainituista testeistä on suoritettu ennenkin, mutta nyt niitä tehostetaan ja tehdään entistä useammin. Lataus- ja purkutestit, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden testit ja kiihdytetyn käytön testit ovat kuitenkin täysin uusia.Tämän lisäksi Samsung perustaa akkuja käsittelevän neuvottelukunnan, joka koostuu Cambridgen, Berkeleyn ja Stanfordin yliopistojen väestä.Puhelinten räjähtelyt ovat olleet nöyrryttävä kokemus Samsungille, jonka pahimmaksi virheeksi monet sanovat liian kiirehtimisen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000001922362.html uusien huippupuhelinten kehittämisessä. Samsungilla on ollut hoppu kilpailla Applen iPhoneja vastaan, ja tällä kertaa kiire kostautui korkojen kera.