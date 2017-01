Armeija hankki uudet älypuhelimet Suomesta: Tekijänä salaileva ”maailman pohjoisin puhelinvalmistaja”

Mobiili

Suomen puolustusvoimat on hankkimassa uusia älypuhelimia oululaiselta Bittium-yhtiöltä. Yhtiö on erikoistunut turvapuhelimiin, joita se esitteli viime vuonna Barcelonan MWC-mobiilimessuilla http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001904743.html Puhelimet tehdään Suomessa, mutta yhtiö salailee tehtaansa sijaintia.– Olemme varmasti maailman pohjoisin puhelinvalmistaja, kertoi Bittiumin turva-asiantuntijamessuilla.Bittium Tough Mobile -puhelimissa on useita suojakeinoja tietojen turvaamiseen. Jos esimerkiksi puhelimen kuorta yrittää avata avaamalla takakannen ruuvit, laitteen tiedot pyyhkiytyvät. Samoin käy, jos kirjoittaa pin-koodin väärin viisi kertaa. Puhelimen sisältö on suojattu salauksella.Puhelimessa on lisäksi niin sanottu dual-boot-toiminnallisuus, eli samassa laitteessa on sekä julkinen että luottamuksellinen toimintatila. Puhelimella voi siis julkisessa tilassa käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluja, ja yksityisessä tilassa viestinnän suojaustekniikoita.Käyttöjärjestelmänä on Googlen Android, jota on tosin muokattu paljon. Armeijalle myyty Bittium Tough Mobile -malli sisältää kovennetun käyttöjärjestelmän, käyttäjän tunnistuksen ja tiedonsiirron, jotka täyttävät Suomen viranomaisten Katakri 2015 -auditointityökalun vaatimukset.Lisäksi myytyyn ratkaisuun kuuluvat Digian toimittama Digia Salpa -mobiiliviestinnän salaustuote, joka salaa vahvasti puheen ja viestit.Bittium ei kerro tiedotteessaan sopimuksen hintaa. Yhtiö kuitenkin toteaa, ettei tilauksella ole merkittävää vaikutusta Bittiumin liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä tilaus muuta yhtiön vuoden 2016 taloudellista näkymää.