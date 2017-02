Odotatko jo juhlavuoden iPhonea? Varaudu tylyyn yllätykseen Applelta

Mobiili

Apple aikoo korottaa kymmenen vuotta täyttävän iPhone-puhelimensa hintaa, kertovat Fast Company https://www.fastcompany.com/3068004/innovation-agents/heres-why-apples-10th-anniversary-iphone-will-likely-cost-more-than-1000 -lehden tietolähteet. Juhlavuoden iPhonen hinta on todennäköisesti yli tuhat dollaria, lähde arvioi.Huhujen mukaan 5,8 tuuman oled-näytöllä varustetun puhelimen nimeksi tulee iPhone 8, joskin jotkut odottavat nimeksi iPhone X. Korkeaa hintaa selittää se, että Apple haluaa pakata uutta teknologiaa uudenlaiseen koteloon.Näytön on määrä kattaa koko puhelimen etupuoli, kotinäppäin ollaan korvaamassa näytön alle piilotetulla kosketuksen tunnistavalla ratkaisulla. Mahdollisuuksien rajoissa on myös reunamien painikkeiden korvaaminen metalliin upotetuilla tunnistimilla.Puhelimen kyljet on määrä päällystää ruostumattomalla teräksellä, joka on nykyistä alumiinia halvempi vaihtoehto. Takakannesta povataan lasista nykyisen metallin sijaan.Juhla-iPhone voi myös saada 3d-havainnointitekniikkaa kenties käyttäjän kasvojen tunnistamiseksi tai kameran parantamiseksi. Kaikkea tätä varten puhelimessa olisi nykyistä selvästi isompi akku.Oletetulle hinnalle voi siis olla perusteita. Jo nykyisen iPhone 7 Plussan hinta yltää enimmillään 969 dollariin, Fast Company huomauttaa. Suomen Applen omassa verkkokaupassa kalleimman iPhone-vaihtoehdon hinta on jo 1139 euroa.Huippumallin lisäksi Applelta odotetaan 4,7 tuuman "iPhone 7s:ää" ja 5,5 tuuman "iPhone 7s Plussaa".Kaikki huhutut ominaisuudet voivat heittää häränpyllyä vielä myöhäisessäkin vaiheessa, vaikka huhut tällä hetkellä totta olisivatkin.