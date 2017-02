Menikö iPhonen uudistus pieleen? Asiakkaat raivoissaan

Mobiili

Pettikö Applen viimeistely ja laaduntarkkailu uusissa iPhone 7- ja iPhone 7 Plus -puhelimissa? Muun muassa AppleInsiderin http://appleinsider.com/articles/17/02/10/matte-black-iphone-7-owners-complain-to-apple-about-chipping-paint-finish mukaan moni uuden mattamustan (jet black) vaihtoehdon puhelimeensa valinnut asiakas valittaa maalipinnan irtoilusta vain kuukausien käytön jälkeen.Maalia on lähtenyt irti tyypillisesti kaiuttimien tai fyysisten näppäimien ympäriltä sekä kulmista. Jotkut ovat julkaisseet kuvia, joissa maalia puuttuu paikoin puhelimen tasaisesta takakannesta.Maalipinnoitteen viat ovat tietenkin vain kosmeettinen haitta, mutta iPhonen hintaluokassa yllättäviä. Etenkin, kun jotkut sanovat pitäneensä puhelimensa suojakotelossa, mutta maali on silti alkanut irtoilla. Väittämiä on mahdoton vahvistaa.Ongelma ei kuulune takuun piiriin. Yhdessä tapauksessa https://discussions.apple.com/message/31381050#message31381050 Applen tuki välitti valokuvat vioittuneesta maalipinnasta yhtiön insinööreille Kaliforniaan. Tämän asiakkaan mukaan takapinnan maali alkoi ensin muodostaa kuplia ennen kuin siitä alkoi irrota paloja.Jos kyseessä on todellinen ongelma, se on suorastaan ironinen takaisku Applelle, jonka toinen uusi värivaihtoehto, peilimusta, kärsi heti kättelyssä naarmuuntumisesta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000001922430.html . Siksi jotkut suosittelivat uuden puhelimen ostajille, että he nimenomaan valitsisivat mattamustan http://nordic.businessinsider.com/apple-iphone-7-should-you-buy-jet-black-or-matte-black-2016-9?r=US&IR=T