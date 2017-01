Murto Supercellin nettifoorumeille – yli miljoona tunnusta varastettu?

Tietoturva

Supercell-mobiilipeliyhtiön foorumeille on tehty tietomurto, mistä johtuenfoorumikäyttäjien tietoja on päätynyt vääriin käsiin. Yhtiö kertoo asiasta foorumillaan https://forum.supercell.com/showthread.php/1392034-Important-your-Supercell-forum-password-may-be-at-risk-%C2%96-change-it-immediately Foorumin käyttäjiä kehotetaan vaihtamaan salasanansa välittömästi.Yhtiön mukaan tietomurto koskee ainoastaan nettifoorumia. Itse pelitileihin murtautujilla ei ole ollut pääsyä.Tietomurto vaikuttaa tämän hetken tietojen perusteella tapahtuneen syyskuussa 2016, ja sen mahdollistanut aukko on sittemmin tukittu. Supercell käyttää yhteisössään vBulletin-foorumiohjelmistoa.Asiasta kirjoittaneen Motherboardin http://motherboard.vice.com/read/hackers-steal-Forum-accounts-from-clash-of-clans-creator-supercell mukaan Supercellin foorumilta varastettuja käyttäjätunnuksia on 1,1 miljoonaa, ja niitä myydään parhaillaan pimeillä markkinoilla. Tiedot sisältävät käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen, hash-salakirjoitetun salasanan sekä nettiyhteyden yksilöivän ip-osoitteen.Motherboard sai haltuunsa 100 varastettua tunnusta ja otti yhteyttä moneen niiden omistajaan. Nämä vahvistivat luoneensa tunnukset Supercellin foorumille.Supercellin viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomat Digitodaylle, että yhtiö ei tiedota tässä vaiheessa enempää kuin mitä julkisuuteen annetussa ilmoituksessa on kerrottu. Asia on lähetetty foorumin käyttäjille tiedoksi myös sähköpostitse.Supercell joutui murron kohteeksi myös vuonna 2014 http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000714296.html , kun hakkeri iski kahden pelin Facebook-sivuihin ja omien väitteidensä mukaan myös pelien käyttötietoihin.