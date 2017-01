Yksinkertainen nyrkkisääntö: Näin tärkeät tiedostosi pysyvät tallessa

Tietoturva

Tiedostojen varmuuskopioinnista on tullut vaivattomampaa, mutta myös turvattomampaa kuin aikaisemmin. Kun aiemmin tärkeistä asiakirjoista otettiin kopiot levykkeelle, nyt monet kopioivat tiedostonsa talteen Onedriven, iCloudin tai Dropboxin kaltaisiin pilvipalveluihin.Toimenpide on helppo, mutta se ei ole idioottivarma. Nopeasti yleistyneet kiristysohjelmat osaavat iskeä myös suosituimpiin pilvitallennuspalveluihin, jolloin ne salaavat pilvessä olevat tiedostot samalla kun tietokoneella olevat tiedostot lukitaan.3-2-1-malli on hyvä tapa ottaa varmuuskopioita, neuvoo tiedonvarmistusyritys Veeamin Pohjoismaiden-kanavajohtaja Erkko Skantz http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Erkko%20Skantz – Tiedostosta otetaan ainakin kolme kopiota, ne ovat kahdella eri medialla ja yksi kappale on fyysisesti erillään muista, Skantz selittää.Tavallisen käyttäjän tapauksessa 3 kopiota voisivat sijaita siten, että yksi on tietokoneen kiintolevyllä, toinen pilvipalvelussa ja kolmas tietokoneesta irti säilytettävällä ulkoisella kiintolevyllä tai muistitikulla. Ulkoisen muistin irrottaminen estää haittaohjelmia pääsemästä muistitikulle.Varmistamista voi tehostaa käyttämällä automatisoitua varmuuskopiointiohjelmaa. Windowsille on tarjolla runsaasti ilmaisia vaihtoehtoja, kuten Veeam Endpoint Backup Free, Comodo Backup, Aomei Backupper Standard, EaseUS Todo Backup ja BackUp Maker. LifeWire on koonnut listan https://www.lifewire.com/free-backup-software-tools-2617964 kaikkiaan 34 ilmaisesta varmistusohjelmasta.