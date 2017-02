Todella härski tapaus: Älytelevisiot vakoilivat katsojiaan kolmen vuoden ajan

Tietoturva

Yhdysvalloissa suosittu Vizio-televisioyhtiö on jäänyt kiinni katsojien vakoilusta. Yhdysvaltojen kauppakomissio FTC on syyttänyt https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2017/02/what-vizio-was-doing-behind-tv-screen yhtiötä television käyttäjien yksityiskohtaisesta seuraamisesta näiden tietämättä jo helmikuusta 2014 lähtien.Vizion tv-malleissa on Smart Interactivity -toiminto, joka valmistajan mukaan on muun muassa suositellut katsojille kiinnostavia ohjelmia. Tästä ei FTC:n mukaan kuitenkaan todellisuudessa ollut kyse, eikä ominaisuus toiminut lainkaan asiakkaille kerrotulla tavalla.Televisiot keräsi sekunti sekunnilta tietoa televisioilla katsotuista ohjelmista vertailemalla näytön pikseleitä ohjelmatietokantaan. Toiminnon avulla pystyi tarkkaan seuraamaan miljoonilta televisioilta, mitä ohjelmia, mainoksia, elokuvia tai muuta videosisältöä televisiolla milloinkin katsottiin. Lähteenä saattoi olla niin tv-kanava, digiboksi, dvd-soitin kuin verkkopalvelu.Vizio ei pyytänyt tietojenkeruuseen lupaa asiakkailtaan, FTC toteaa. Sen sijaan yhtiö keräsi rahaa myymällä tietoja asiakkaidensa tv-katselusta eteenpäin mainostajille ja muille kumppaneille. Tiedot television katselutottumuksista pystytyttiin yhdistämään nettiliittymien ip-osoitteiden avulla tiettyihin henkilöihin ja osoitteisiin, joita tosin ei myyty sellaisenaan eteenpäin.Sen sijaan tv-katselutottumukset liitettiin muulta hankittuihin tietoihin katsojien iästä, sukupuolesta, tulotasosta, siviilisäädystä, koulutuksesta, asunnonomistuksesta ja samaan talouteen kuuluvien henkilöiden määrästä. Mainostajat pystyivät tietojen avulla seuraamaan ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa eri päätelaitteiden kautta.Ratkaisuna Vizio on ilmoittanut lopettavansa luvattoman katsojien seurannan, ja jatkossa pyytämään siihen selkeästi lupaa. Yhtiön täytyy myös tuhota suurin osa keräämistään tiedoista, ja se maksaa FTC:lle 1,5 miljoonan dollarin maksun FTC:lle sekä 2,2 miljoonan dollarin rangaistusmaksun New Jerseyn osavaltiolle.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun älytelevisiot loukkaavat ihmisten yksityisyyttä. Puolustuskannalle ovat joutuneet aiemmin niin Samsung http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001864948.html kuin LG http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001817010.html