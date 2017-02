Kännykkäsovellus tekee seksikuvaamisesta turvallista – loppu kostopornolle?

Tietoturva

Kännyköitä on kaikilla, ja niiden jokapäiväistymisen myötä ne ovat myös päätyneet kaikkialle. Myös ihmisten makuuhuoneisiin, mikä on näkynyt niin julkkisten http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000810870.html kuin ihan tavallisten ihmisten http://www.iltasanomat.fi/digitoday/art-2000000637637.html alastonkuvien leviämisenä verkossa. Ilmiölle on ilmestynyt nimikin: kostoporno.Intiimin materiaalin suhteen luottamuksellisuus on kysymyksistä tärkeimpiä. Vaikka nykyään on tarjolla monenlaisia sovelluksia puhelimella olevien kuvien ja videoiden salaamiseksi ulkopuolisilta, ne eivät estä puhelimen omistajaa levittämästä kuvia ja videoita niin halutessaan.Ongelmaa pyrkii ratkaisemaan Rumuki-niminen sovellus, joka on toistaiseksi saatavilla vain iOS:lle, kertoo The Next Web https://thenextweb.com/apps/2017/02/13/homemade-sex-tape-video-private/ Rumuki on videoita kuvaava ja salaava sovellus. Ennen videon kuvaamista kaksi puhelinta liitetään langattomasti toisiinsa. Samalla luodaan kummallekin puhelimelle erilliset salausavaimet, joita videon toistamiseen vaaditaan. Videon katsominen onnistuu ainoastaan, jos toisen puhelimen omistaja antaa siihen omalla laitteellaan luvan.Jos lupaa ei tule, ei videota myöskään voi katsella. Toinen osapuoli voi milloin tahansa perua katseluluvan tai poistaa salausavaimen omassa sovelluksessaan. Jälkimmäisessä tapauksessa videota ei käy katseleminen enää milloinkaan.Avoimuutta lisätäkseen sovelluksen tekijä on julkaissut isoja osia käyttämästään ohjelmakoodista. Lisäksi tämä vakuuttaa, että tiedostot pysyvät aina käyttäjien kännykällä, eikä niitä siirretä kenenkään palvelimelle.Sovelluksella onnistuu toistaiseksi vasta videoiden kuvaaminen. Valokuvat tulevat mahdollisesti myöhemmin.Yksi suuri kysymys jää kuitenkin auki: Jos videolle annetaan katsomisoikeus toisen osapuolen poissa ollessa, tämä voi ottaa ruudulta kuvakaappauksia tai kuvia. Sovellus ei siis edelleenkään korvaa luottamusta.