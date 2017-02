Otatko puhelimellasi alastonkuvia? Siinä tapauksessa tee nämä asiat

Tietoturva

Kostoporno, eli alastonkuvien luvaton julkaisu ja levittäminen, on kasvava ongelma ja voi aiheuttaa syviä henkisiä arpia uhrilleen. Samaan aikaan ihmisten oikeutta ilmaista itseään, vaikka sitten alastokuvin, ei tulisi rajoittaa. Mitä tehdä?Digitaalisten ihmisoikeuksien parissa työskentelevä Joana Varon http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Joana%20Varon antaa pari ohjetta Refinery29 http://www.refinery29.com/2017/02/140552/coding-rights-female-hackers-revenge-porn -sivustolla. Ensiksi jokaisen tulisi aina kätkeä tai sumentaa naamansa ja muut vartalon tunnistettavat yksityiskohdat, kuten tatuoinnit ja syntymämerkit.Tunnistettavien yksityiskohtien piilottaminen onnistuu helposti millä tahansa kuvankäsittelyohjelmalla.Lisäksi kuvasta tulee hävittää niin sanottu metadata, joka kertoo kuvan ottamisajan, paikan ja sen millä laitteella kuva napattiin. Metatiedoista tärkeimmät on gps-koordinaatit, joista näkee usein muutaman metrin tarkkuudella, missä kuva on otettu. Näiden tietojen poistamiseen suositellaan kännykkäsovellusta, kuten Photo Exif Editor.Tämä ilmaissovellus on tosin saatavilla vain Androidille. IOS:lle löytyy esimerkiksi Metapho-sovellus, joka lupaa poistaa metadatan kuvista. Tietojen poisto on maksullinen ominaisuus.Varon neuvoo myös käyttämään viestisovelluksia, joissa tiedonsiirto on salattu päästä päähän. Nimeltä mainitaan Confide ja Wickr, joissa jäljittäminen ei onnistu sähköpostin, puhelinnumeron taikka oikeiden nimien avulla. Sovellukset myös tuhoavat valokuvat vastaanoton jälkeen ja estävät kuvakaappauksien ottamisen.Ohjeet eivät ole täysin idioottivarmoja. Jos esimerkiksi kyse on kostopornosta, voi levittäjällä olla hallussaan kuvia, joissa ex-heilan naama näkyy. Sellainen on suhteellisen yksinkertaista liimata toiseen kuvaan korvaamaan sumennettu naama.Lisäksi vaikka sovellus estäisi kuvakaappauksien ottamisen, ruudulta voi edelleen ottaa valokuvia toisella laitteella.Kostopornoa vastaan taistellaan myös muilla keinoilla. Yksi niistä on uusi sovellus nimeltä Rumuki, jossa siinäkin on tosin omat rajoitteensa http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005086478.html