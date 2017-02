Varo tätä älypuhelinansaa – gurutkin haksahtivat

Tietoturva

Älypuhelimensa voi altistaa haittaohjelmatartunnalle tai tietojen varastamiselle, jos sen kytkee tuntemattomaan laturiin, varoittaa tietoturvayhtiö Authentic8 CNN http://money.cnn.com/2017/02/15/technology/public-ports-charging-bad-stop/ :lle.Julkisia latauspisteitä löytyy vaikkapa lentokentiltä tai hotelleista, mutta puhelimen liittäminen niihin saattaa olla riski. Tämä johtuu siitä, että usb-kaapelissa liikkuu sähkön lisäksi data. Ansoitettu latauspiste voi anastaa puhelimesta kaiken, kuten tekstiviestit, sähköpostit, valokuvat ja yhteystiedot, Authentic8 väittää.Firma testasi ihmisten luottavaisuutta tietoturva-ammattilaisten RSA-konferenssissa San Franciscossa laittamalla esille julkisia latauspisteitä ja tarjoamalla johtoja latausta varten.Ilmeisesti näitä latauspisteitä ei ollut ansoitettu. Sen sijaan tarkoitus oli vain selvittää, miten moni kytkisi puhelimensa vieraaseen laturiin kysymättä tietoturvasta. Vastaus on noin 80 prosenttia lataajista. Lukemaa saattaa vääristää ylöspäin se, että vierailijoilla oli oletus tavallista paremmasta tietoturvasta, koska he osallistuivat tietoturva-aiheiseen tapahtumaan.Paras tapa suojautua on käyttää omaa puhelimen mukana tullutta laturia.On kuitenkin kyseenalaista, kuinka paljon hyökkäyksiä tällä menetelmällä on todellisuudessa tehty. Suomalaisen tietoturvayhtiön F-Securen asiantuntija arvioi viime vuonna, että uhka saastutetulla laturilla tehtävistä hyökkäyksistä on lähinnä teoreettinen http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001913490.html