Windows- ja Adobe-paikkausten lykkäys järkyttää: ”Tikittävä aikapommi”

Tietoturva

Ohjelmistoyhtiö Microsoft lykkää helmikuun tietoturvakorjausten julkaisua maaliskuulle. Sen sijaan, että muun muassa Windowsia ja Microsoftin nettiselaimia koskevat korjaukset olisivat ilmestyneet viime tiistaina, yhtiö ilmoitti ensin viivästyksestä ja sitten niiden perumisesta kokonaan tämän kuun osalta.Helmikuun korjaukset ovat nyt ilmestymässä vasta osana maaliskuun tietoturvapäivityksiä 14. maaliskuuta https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/02/14/february-2017-security-update-release/ – Järkytyin. Odotin todella päivitysten ilmestyvän ensi viikolla, tietoturvayhtiö Ivantin tuotejohtaja Chris Goettl http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Chris%20Goettl sanoi Computerworldille http://www.computerworld.com/article/3171615/microsoft-windows/microsofts-decision-to-scrap-february-security-updates-unnerves-patch-experts.html#tk.rss_news perjantaina.Microsoft selitti havainneensa viime hetken ongelman, joka voi aiheuttaa vaikeuksia joillekin asiakkaille ja jota ei ehditty korjata ajoissa.Nyt muut voivat vain arvailla, mistä oikeasti on kysymys. Goettl ei jaksa uskoa, että jokin yksi viallinen päivitys olisi aiheuttanut peruutuksen, koska Microsoft olisi voinut silti julkaista muita tuotteitaan koskevat korjaukset.– Tämä on jotain isompaa kuin yksittäinen paikkaus, Goettl veikkaa ja arvioi, että kenties Microsoftilla on ongelmia itse Windows Update -päivitysmekanismin kanssa.Windows Update on se palvelu, joka puskee päivitykset tietokoneille kautta maailman.Kokonaisen kuukauden yli hyppääminen on täysin ennenkuulumatonta Microsoftille. Joskus se ei ole julkaissut mitään, mutta näinä kuukausina korjauksia ei ollut edes teossa. Nyt niitä selvästi valmisteltiin.Tilanne vaarantaa tavalliset Windows-käyttäjät. Käyttöjärjestelmästä on paljastettu esimerkkikoodin kera haavoittuvuus http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005072972.html , jonka korjaamista saadaan nyt odottaa ajan kanssa.Myös Adoben Flash Player -ohjelmiston kriittiset paikkaukset http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005092079.html korjataan Edge- ja Internet Explorer 11 -selaimissa vasta maaliskuun puolivälissä. Sillä välin rikolliset saattavat hyvinkin tarttua aukkoihin.– Meillä on nyt käsissämme mahdollisesti tikittävä aikapommi, PatchMangement.org-postituslistan ylläpitäjä Susan Bradley http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Susan%20Bradley kommentoi Computerworldille.