Varo suositun pornosivuston nimeä käyttävää ohjelmaa: Tekee ikävät temput Android-puhelimellesi

Tietoturva

Suositun PornHub-sivuston nimissä on alettu levittää kiristysohjelmaa Android-puhelimiin, kertoo tietoturvayhtiö ESET raportissaan (pdf) http://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2017/02/ESET_Trends_2017_in_Android_Ransomware.pdf . Sovellusta ei ole jaettu Googlen sovelluskaupan kautta, koska Google on jo lähtökohtaisesti kieltänyt aikuisviihteen levittämisen Play-sovelluskaupastaan.Päällisin puolin sovellus näyttää ensin PornHubin ”viralliselta” sovellukselta. Todellisuudessa kyse on kiristysohjelmasta, joka yllättäen käyttää rahan vaatimiseen väärennetyn virustutkan ja oikeudella uhkailun yhdistelmää.Kun väärennetty PornHub-sovellus käynnistetään, käyttäjät eivät pääsekään katsomaan videota, vaan saavat ilmoituksen, jonka mukaan puhelimessa on tehtävä virustarkistus. Kun käyttäjä valitsee OK, käynnistyy valetarkistus, joka vuorostaan on tehty muistuttamaan Avast-tietoturvaohjelmaa.Virusskannauksen jälkeen sovellus näyttää varoituksen, jonka mukaan laite on vaarassa, ja se on suljettu turvasyistä. Tämän jälkeen sovellus alkaa vaatia 100 dollarin maksua, jotta puhelimen käyttäjä välttäisi lailliset seuraamukset.Lunnasvaatimuksen muotoilu muistuttaa kiristysohjelmia, joissa puhelin on lukittu muka FBI:n tai jonkin muun poliisiviranomaisen nimissä.ESETin mukaan vaikuttaakin siltä, että kiristysohjelman tekijä on kopioinut kiristysviestin jostain toisesta haittaohjelmasta kirjoitusvirheitä myöten.